Выставка к 65-летию ученого Андрея Клитина откроется в Сахалинском музее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском областном краеведческом музее готовится выставка, приуроченная к юбилею известного ученого Андрея Константиновича Клитина. Экспозиция познакомит посетителей как с научными трудами исследователя, так и с уникальными предметами из его личных коллекций.

В этом году Андрею Константиновичу Клитину исполнилось бы 65 лет. Он был кандидатом биологических наук, работал ведущим научным сотрудником СахНИРО, а затем главным научным сотрудником Сахалинского областного краеведческого музея. В честь этой даты музей организует выставку, цель которой — не только почтить память ученого и вспомнить его яркую жизнь, но и показать результаты его многолетней научной деятельности. Как рассказали ТИА "Острова" в музее, в экспозицию войдут книги и монографии Андрея Константиновича, а также наиболее интересные экспонаты из его обширного собрания. Среди них — насекомые из разных уголков планеты, раковины моллюсков, минералы и гербарии, которые были собраны во время путешествий и экспедиций.

Андрей Константинович Клитин родился в 1961 году в Москве. После окончания Тимирязевской сельскохозяйственной академии он по собственной инициативе приехал на Сахалин, где начал работать агрономом. Позже ученый перешел в Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, где занялся изучением камчатского и других видов крабов. В СахНИРО он прошел путь от лаборанта до ведущего научного сотрудника. При этом главным увлечением Андрея Константиновича, помимо блестящей научной карьеры, всегда оставались путешествия, фотосъемка и коллекционирование насекомых.

На выставке будут представлены насекомые, собранные исследователем не только на островах Сахалинской области, но и в различных странах Европы и Азии, а также в Африке и Южной Америке. Энтомологическая коллекция Андрея Клитина насчитывает более 11 тысяч экземпляров. Она поступила в фонды музея после трагической гибели ученого на горе Монблан во Франции в 2014 году.

Открытие выставки состоится 30 июня в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее.