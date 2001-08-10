Руководитель СахОУНБ вошла в жюри всероссийского конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Исполняющая обязанности директора Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Тарасова Марина Волкова вошла в состав экспертного жюри Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика – 2026». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, приглашение поступило из отдела развития и библиотечной аналитики Российской национальной библиотеки.

Конкурс стартовал 30 марта и продлится до подведения итогов. Российская национальная библиотека проводит его ежегодно с 2014 года в рамках корпоративного проекта «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации». Партнёрами проекта выступают руководители и методические службы из 89 регионов, включая Сахалинскую область.

Члены жюри, среди которых теперь есть и представительница Сахалина, проведут экспертную оценку ежегодных докладов от центральных библиотек регионов. Победителей «Библиотечной аналитики – 2026» объявят на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек. Участие Марины Волковой в жюри федерального уровня подтверждает высокий профессиональный статус СахОУНБ имени Н.А. Тарасова и её вклад в развитие библиотечной аналитики и стратегического планирования в отрасли.