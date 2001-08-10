Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, главная островная библиотека принимает заявки на третий выпуск проекта «Книжный стендап». Мероприятие состоится 26 июня 2026 года в 18:00 в зале имени А.П. Чехова на втором этаже. Организаторы выбрали тему вечера – «Опасные связи» – и ждут заявки от желающих выступить до 19 июня.

Участники представят авторские монологи продолжительностью 5–7 минут. Темы выступлений затронут литературных персонажей, вызывающих противоречивые эмоции, «читательские измены» между жанрами, сложные отношения в треугольнике «автор – читатель – библиотекарь», а также реальные истории о влиянии книг на личные отношения, карьеру или жизненный выбор. За час до начала мероприятия организаторы проведут мастер-класс по ораторскому искусству для желающих выступить. Подать заявку с текстом монолога и темой выступления можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/694b5fb7d046886d403692b3/ или по телефону +7 (4242) 45-25-02.

Проект «Книжный стендап» сочетает формат открытого микрофона с элементами литературной дискуссии. Участники в неформальной обстановке делятся личным читательским опытом, размышляют о влиянии книг на жизнь и вступают в диалог с единомышленниками. Вход на встречу свободный, возрастное ограничение – 18+. Библиотека реализует проект в рамках развития новых форматов литературного просвещения и вовлекает взрослую аудиторию в обсуждение актуальных вопросов чтения, интерпретации классики и современной литературы.