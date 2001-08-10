Участники "Книжного стендапа" в Южно-Сахалинске выступят с монологами о читательских изменах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, главная островная библиотека принимает заявки на третий выпуск проекта «Книжный стендап». Мероприятие состоится 26 июня 2026 года в 18:00 в зале имени А.П. Чехова на втором этаже. Организаторы выбрали тему вечера – «Опасные связи» – и ждут заявки от желающих выступить до 19 июня.
Участники представят авторские монологи продолжительностью 5–7 минут. Темы выступлений затронут литературных персонажей, вызывающих противоречивые эмоции, «читательские измены» между жанрами, сложные отношения в треугольнике «автор – читатель – библиотекарь», а также реальные истории о влиянии книг на личные отношения, карьеру или жизненный выбор. За час до начала мероприятия организаторы проведут мастер-класс по ораторскому искусству для желающих выступить. Подать заявку с текстом монолога и темой выступления можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/694b5fb7d046886d403692b3/ или по телефону +7 (4242) 45-25-02.
Проект «Книжный стендап» сочетает формат открытого микрофона с элементами литературной дискуссии. Участники в неформальной обстановке делятся личным читательским опытом, размышляют о влиянии книг на жизнь и вступают в диалог с единомышленниками. Вход на встречу свободный, возрастное ограничение – 18+. Библиотека реализует проект в рамках развития новых форматов литературного просвещения и вовлекает взрослую аудиторию в обсуждение актуальных вопросов чтения, интерпретации классики и современной литературы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:17 26 Мая Сахалинские госавтоинспекторы пресекли 142 нарушения ПДД за сутки
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
15:23 28 Мая Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил ознакомительный маршрут для туристических экспертов из Китая
09:58 29 Мая На Сахалине полицейские задержали наркокурьера с 43 граммами мефедрона
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 11:57 Вчера Островитянам представят обновлённую книгу о маяках Сахалина и Курил
- 15:06 29 Мая Сахалинский зоопарк приглашает на экскурсии и показательные кормления
- 11:03 28 Мая Более 16,6 тыс. мер поддержки оказал Кадровый центр Сахалинской области с начала года
- 11:34 27 Мая Поэты Сахалина выступят в областной библиотеке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?