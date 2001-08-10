Сахалинцев приглашают на выставку о всемирной столице книги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книжно-информационной выставка «Рабат: Всемирная столица книги в 2026 году» 30 апреля открылась в главной островной библиотеке. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля по инициативе ЮНЕСКО.

Выставка посвящена Рабату — столице Королевства Марокко, избранной Всемирной столицей книги 2026 года. ЮНЕСКО и Консультативный комитет высоко оценили приверженность города развитию литературы, расширению прав и возможностей женщин и молодёжи через чтение. Особое внимание уделено борьбе с неграмотностью среди малообеспеченных слоёв населения.

В Рабате действует 54 издательства, проводится третья по величине в Африке международная книжная ярмарка, растёт число книжных магазинов. Книжная индустрия города стала важной частью креативной экономики и вносит значительный вклад в демократизацию знаний.

На экспозиции представлены книги и иллюстрации об Африканском континенте, Королевстве Марокко и городе Рабат с его достопримечательностями. Отдельный блок посвящён материалам о ЮНЕСКО и Всемирном дне книги и авторского права.

Выставка направлена на привлечение читателей, расширение кругозора и продвижение литературы из фондов Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.