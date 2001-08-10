В Южно-Сахалинске прошла лекция о чайных традициях народов Евразии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Историческом парке «Россия – моя история» в Южно-Сахалинске состоялась лекция «Чайные традиции народов Евразии. История и культура чая в России». Мероприятие организовано филиалом Российского этнографического музея (РЭМ) в рамках регулярного лектория.

Лекторий музея действует уже несколько лет. Открыв серию встреч этого года на площадке Поронайского краеведческого музея, в этот раз коллектив провёл уже третью лекцию сезона. Со вступительным словом к собравшимся обратился Глеб Чечевин, заведующий филиалом РЭМ в Южно-Сахалинске. Он также пригласил слушателей обратить внимание на обзорные экскурсии по залам Российского этнографического музея, доступные на канале РЭМ «ВКонтакте».

Лектором выступила Софья Дидковская, сотрудник Российского этнографического музея. В своём выступлении она обратилась к истории и культуре чая в России, рассказав о том, как этот напиток стал одним из самых любимых в стране. Особое внимание лектор уделила развенчанию распространённых стереотипов, окружающих чайные традиции: по словам Софьи Дидковской, насколько велика народная любовь к чаю, настолько же велико и количество заблуждений о нём.

Лекция вызвала живой интерес у аудитории и стала очередным шагом в просветительской миссии Российского этнографического музея – распространении знаний об истории и культуре народов России и Евразии среди широкой аудитории.

Лекция С. Дидковской прошла в рамках проекта «Сахалинский ЭтноЛекторий» – просветительской площадки Российского этнографического музея в партнёрстве с региональным министерством культуры и архивного дела и Сахалинским государственным университетом, на базе которой учёные читают лекции, посвящённые этнографии, археологии, истории и фольклористике.