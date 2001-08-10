Симфонический оркестр поздравил жительниц Сахалина с 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В концертном зале «Симфония» с большим успехом прошел праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. Южно-Сахалинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Тиграна Ахназаряна представил 4 марта специальную программу, которая стала музыкальным подарком для всех женщин.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинского симфонического оркестра, концерт прошел в атмосфере радости и искренних эмоций. Ведущей вечера выступила известная теле- и радиоведущая Ярославна Калашникова, чье элегантное сопровождение подчеркнуло торжественный характер события.

Музыкальная программа отличалась жанровым и эмоциональным разнообразием, продемонстрировав высокий художественный уровень коллектива, его творческий рост и стремление к развитию. Зрители тепло принимали выступления, награждая музыкантов продолжительными аплодисментами.

В завершение вечера губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил всех женщин с праздником. Глава региона отметил, что за последние годы коллектив прошел важный путь развития – от камерного состава до полноценного симфонического оркестра, занявшего значимое место в культурной жизни области.

«Для нас этот концерт – не просто праздничная программа, а искренний разговор со слушателем языком музыки. Мы стремимся к постоянному росту, расширяем репертуар и хотим, чтобы каждый наш концерт становился событием и источником вдохновения», – поделился художественный руководитель и главный дирижер оркестра Тигран Ахназарян.