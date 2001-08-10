На Сахалине объявлен набор участников для второго выпуска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная научная библиотека готовит второй выпуск литературного проекта "Книжный стендап". Участникам предложат поразмышлять на тему "Кому на Руси жить хорошо?", переосмыслив известный вопрос через личный читательский опыт.

Мероприятие пройдёт 13 марта в 18:30. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, для потенциальных спикеров 12 марта организуют мастер-класс по ораторскому искусству и репетицию. Опытные модераторы помогут участникам отточить текст и подготовиться к выступлению.

Чтобы принять участие, необходимо до 9 марта подать заявку через специальную онлайн-форму или по телефону. Участником может стать любой желающий старше 18 лет. Требуется подготовить авторский монолог продолжительностью 5-7 минут на заданную тему. Напомним, что первый выпуск проекта, который прошёл 5 февраля, собрал полный зал и объединил спикеров разных возрастов и профессий. Вход на мероприятие свободный, зрители смогут проголосовать за понравившееся выступление и принять участие в литературной викторине.