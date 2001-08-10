Сахалинские писатели впервые за долгие годы провели Дни литературы в Охе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе с 16 по 18 декабря впервые за долгое время прошли масштабные Дни литературы Сахалинской области, объединившие островных авторов и жителей северного города. Мероприятие вызвало живой отклик у охинских читателей.

Несмотря на циклон, бушевавший в регионе, в Оху приехали члены Союза писателей России поэт и прозаик Анна Сафонова и поэт-драматург Владимир Семенчик. Они провели серию творческих встреч в городских школах и Центральной библиотеке. Авторы рассказали о работе регионального отделения Союза писателей, представили ключевые имена сахалинской литературы от классиков до современников и передали в дар библиотекам свои книги, а также краеведческие издания от Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, особый интерес у аудитории вызвало обсуждение романа Александра Фадеева "Молодая гвардия".

Анна Сафонова, недавно посетившая Краснодон, поделилась с читателями впечатлениями от музея и мемориального комплекса, что позволило глубже погрузиться в историю подпольной организации. Также охинцы с благодарностью приняли в подарок сборники поэзии и прозы из Донбасса и альманах "Территория слова". Писатели рассказали и о спектаклях по своим произведениям, которые ставят в островных театрах, что вызвало желание включить Оху в гастрольные маршруты.

Организаторы отметили, что такие встречи особенно важны для удаленных от областного центра городов, так как не все жители имеют возможность посещать мероприятия в Южно-Сахалинске. Гости выразили надежду сделать Дни литературы в Охе регулярным событием, подчеркнув их вклад в культурную идентичность, патриотическое воспитание и литературное просвещение на всей территории Сахалинской области.