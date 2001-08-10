Сахалинские кёрлингисты сыграли со сборной командой России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная России по кёрлингу провела совместный турнир с сахалинскими спортсменами на льду учебно-тренировочного центра "Восток". В течение недели российские спортсмены будут делиться опытом с островными кёрлингистами, проводя серию мастер-классов и обучающих мероприятий.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в турнире приняли участие около 40 человек. Член сборной России Артур Раджабов отметил хорошую подготовку сахалинских спортсменов и подчеркнул важность передачи тактических навыков, которые обычно приобретают только на международных соревнованиях. Местная кёрлингистка Надежда Климова рассказала, что особенно ценными для неё стали упражнения на контроль силы броска, где даже небольшая разница в усилии может значительно изменить траекторию камня.
Сборная России продолжит работу на Сахалине до конца недели. 20 августа в 11:30 в УТЦ "Восток" пройдёт мастер-класс по стик-кёрлингу для ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями. 21 августа в 13:30 в Центре водных видов спорта "Волна" состоится лекция от тренеров сборной. С 22 по 24 августа с 11:00 до 13:00 на льду "Востока" запланирована серия мастер-классов для сахалинских спортсменов, включая занятия по адаптивному кёрлингу.
