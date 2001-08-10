В День славянской письменности и культуры в Южно-Сахалинске открыли книжную выставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книжная выставка "Родники славянской культуры, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

Событие собрало представителей общественности, читателей, специалистов библиотеки и участников региональной научно-практической конференции "Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения: духовный подвиг Патриарха Тихона и Великая Победа".

Экспозиция рассказывает о жизни равноапостольных Кирилла и Мефодия, истории развития русской письменности, русского языка и славянской культуры в целом.

Отдельный раздел выставки посвящён духовному подвигу святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. В 2025 году Русская Православная Церковь отмечает столетие со дня его преставления.

Выставлены экспонаты из фонда особо ценных и редких документов: репринтное издание первой русской печатной книги "Апостол", сборник текстов о житиях святых Кирилла и Мефодия, репринтное издание жития святого Николая Чудотворца.

Церковный хор храма Святителя Иннокентия, митрополита Московского в Южно-Сахалинске исполнил несколько пасхальных песнопений, а также произведений посвященных русским святым и святителю патриарху Тихону (Белавину)

С приветствием к собравшимся обратились директор библиотеки Елена Юрьевна Павлова, председатель Общественной палаты Сахалинской области, сопредседатель Сахалинского регионального отделения Всемирного Русского Народного собора Владимир Юрьевич Иконников, председатель Сахалинского отделения межрегиональной общественной просветительской организации "Объединение православных ученых" Сергей Станиславович Простяков, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач.

Представители общественных организаций и епархии подарили в фонд библиотеки несколько экземпляров духовной литературы, в том числе "Новый Завет по тексту Острожской Библии 1581 года", книгу митрополита Тихона (Шевкунова) "Гибель Империи. Российский урок", исследование российских историков Петра Мультатули и Александра Музафарова "Великая Отечественная война. Победа духа и традиции", а также сборник литературно обработанных свидетельств очевидцев о жизни исповедника ХХ века "Отец Арсений".

Выставка расположена в фойе первого этажа и будет работать до 5 июня. Вход свободный.