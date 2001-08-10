В Южно-Сахалинске в честь юбилея Победы состоятся праздничные концерты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Южно-Сахалинский симфонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Тиграна Ахназаряна организует серию праздничных концертов. Эти мероприятия обещают стать не только музыкальным событием, но и важным просветительским проектом, который соединит музыку с историей, погружая зрителей в атмосферу тех героических лет.
Программа концертов включает в себя исполнение знаменитых песен военных лет, которые прозвучат в оригинальной оркестровой версии. Эти композиции стали символами мужества и стойкости нашего народа, а также важной частью истории Великой Победы. Музыкальные номера будут сопровождаться хронологией ключевых событий и основных сражений, произошедших в годы войны с 1941 по 1945 год. Такой просветительский блок позволит слушателям вспомнить важные моменты и осознать путь к Победе.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, особое внимание в программе уделено мультимедийному сопровождению. Тексты песен будут транслироваться на экране, что даст зрителям возможность глубже понять смысл произведений. Хронику событий будет читать Тигран Ахназарян, который одновременно дирижирует оркестром, а во время чтения на экране будут показываться видео- и фотокадры тех лет, создавая эффект полного погружения в атмосферу эпохи.
Концерты запланированы на 7 мая в 19:00 в историческом парке "Россия - Моя история" (ул. Св. Илариона Троицкого, 4) с входом по пригласительным билетам, и 8 мая в 14:00 в музейно-мемориальном комплексе "Победа" (пр. Победы, 1), где вход будет свободным для всех желающих. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 300-518, 8-962-416-36-89.
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