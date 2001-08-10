На Сахалине презентовали книгу о подвиге командира батальона Леонида Смирных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 10 апреля состоялась презентация книги Анатолия Спиридонова о подвиге Героя Советского Союза Леонида Смирных. Автор лично представил свое документальное повествование "Здравствуй, комбат! Из истории жизни и подвига Л.В. Смирных" участникам клуба "Народный сахалинский гид".
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, книга посвящена командиру стрелкового батальона, который героически погиб во время Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945 года. Леонид Смирных, начавший службу на Сахалине еще в 1935 году, возглавил батальон, который четыре дня вел бои в окружении у станции Котон (ныне село Победино).
Особое внимание автор уделил описанию подвига 16 августа 1945 года, когда комбат Смирных погиб, но обеспечил успех операции. За проявленное мужество ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Как отметил Спиридонов, ему удалось собрать уникальные материалы, передающие героизм советских солдат в тяжелейших условиях островной местности.
Анатолий Спиридонов, уроженец села Онор, много лет собирал материалы о герое, чьим именем назван Смирныховский район. Участники встречи высоко оценили работу писателя и поблагодарили его за сохранение памяти о героях-освободителях Сахалина.
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