В Сахалинском музее пройдёт творческая встреча памяти Николая Тарасова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском музее книги Чехова 16 апреля 2025 года состоится творческая встреча "На ветреной суше" с поэтом и прозаиком Анной Сафоновой. Мероприятие пройдёт в рамках проекта "Литературная гостиная в музее", который уже десять лет реализуют совместно с региональным отделением Союза писателей России при поддержке Министерства культуры и архивного дела.

Как рассказали ТИА "Острова" в музее, встреча будет посвящена памяти Николая Тарасова, выдающегося поэта, прозаика и почётного гражданина Сахалинской области. С 1988 года он занимал пост ответственного секретаря писательской организации и активно поддерживал проект "Литературная гостиная в музее". В рамках мероприятия передадут коллекцию личных вещей писателя в фонды музея и откроют выставку, посвящённую его творчеству.

Гости вечера смогут познакомиться с творчеством Анны Сафоновой, главного редактора издательства Института развития образования Сахалинской области. Она представит свой новый поэтический сборник, а также прочитает стихи в сопровождении учеников театральной студии "Остров". Вход на мероприятие свободный, начало запланировано на 16:30.