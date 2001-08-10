Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2025
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13:17, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинская библиотека представит на выставке 49 женских судеб

Сахалинская библиотека представит на выставке 49 женских судеб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная библиотека совместно с министерством культуры региона подготовила 49 биографий женщин - участниц Великой Отечественной войны для всероссийской выставки. Экспозиция "Территория памяти и славы женского Подвига" откроется 24 апреля в московском Доме Пашкова.

Как рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ, проект реализуют Совет Евразийского женского форума, Фонд "Защитники Отечества" и Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ. Сахалинские специалисты провели масштабную исследовательскую работу, чтобы собрать и подготовить материалы о вкладе женщин в Победу.

С 11 февраля по 15 апреля любой желающий мог присоединиться к проекту, опубликовав в соцсети ВКонтакте историю о женщинах своей семьи - участницах войны с хештегом #ПодвигЖенщинПобеды. Лучшие материалы вошли в экспозицию, которая познакомит посетителей с малоизвестными страницами военной истории.

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