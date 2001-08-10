Сахалинские школьники проверили свои знания о событиях 1942 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третий этап из серии интеллектуальных игр регионального культурно-просветительского проекта «Летопись военных лет: 1941-1945 годы», прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 13 марта. Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его провели специалисты Сахалинского Регионального центра Президентской библиотеки, действующей на базе областной универсальной научной библиотеки. В напряженной борьбе за победу сошлись три команды учащихся среднего звена: Гимназии № 3, школы №1 и школы №5 города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Интеллектуальное состязание состояло из двух туров. В первом участники отвечали на 13 вопросов по теме «Суровый 1942 год», разработанных на основе материалов электронной коллекции «Память о Великой Победе», представленной на портале Президентской библиотеки. Школьникам предстояло проявить свои знания о блокадном дневнике Тани Савичевой, знаменитых снайперах, стратегическом значении Кавказа для фашистской Германии и кодовых названиях Мамаева кургана в сводках Совинформбюро.

Второй тур представлял собой практическое задание по поиску информации в Комплексе ««Вторая мировая война в архивных документах» на портале Президентской библиотеки. Используя QR-коды, команды открывали нужный документ и давали правильные ответы на вопросы

В результате упорной борьбы победителем стала команда «Сталиновцы» школы №1. Второе место с минимальным отрывом разделили между собой команды «Полководцы» школы №5 и «Красные звезды» Гимназии №3.

По словам организаторов, проект «Летопись военных лет» не только проверяет знания участников о событиях Великой Отечественной войны, но и способствует патриотическому воспитанию молодежи, формированию у подрастающего поколения объективного представления об историческом прошлом нашей страны.