На Сахалине в преддверии дня рождения Казимира Малевича пройдут Дни авангарда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги Чехова при поддержке островного министерства культуры и архивного дела организует серию мероприятий, посвящённых современному и нестандартному искусству. В преддверии дня рождения российского и советского художника-авангардиста, основателя супрематизма, теоретика искусств Казимира Малевича, которое отмечается 23 февраля, пройдёт фестиваль «Дни авангарда на Сахалине», рассказали ТИА "Острова" в музее.

С 14 февраля по 14 марта в арт-пространстве «РОСТ» в рамках фестиваля будут проходить выставка, лекции, творческие встречи, мастер-классы и кинопоказы. Это событие, которое позволит зрителям не только увидеть произведения авангардного искусства, но и разобраться в его философии, тайнах и влиянии на современность.

Одной из главных тем фестиваля станет переосмысление легендарного «Чёрного квадрата» Казимира Малевича. Можно ли считать его революционным произведением, или это величайшая мистификация XX века? Ответ на этот вопрос гости смогут найти в рамках проекта «Арт-кухня», где в неформальной обстановке искусствоведы и художники поделятся своими взглядами и разными интерпретациями истории этого знаменитого полотна.

Тех, кто хочет глубже понять историю и судьбу русского авангарда, приглашаем посетить лекции искусствоведа Екатерины Бочаровой из Санкт-Петербурга. Её рассказы о стоимости и смысле «Чёрного квадрата», а также о мире подделок авангардных работ позволят взглянуть на это направление под новым углом. Каково это — обнаружить поддельного Малевича, и почему рынок искусства полон копий? Эти и другие вопросы станут основой дискуссий.

В рамках фестиваля будет возможность пообщаться с сахалинскими художниками, которые расскажут, как авангардное искусство проявлялось в советский период на острове, и как его идеи продолжают жить в современном творчестве. Наталья Кирюхина, Дё Сон Ен, Сергей Сосна, Татьяна Гурнова и Константин Колупаев поделятся своими историями, воспоминаниями и взглядами на творчество.

Практическая часть фестиваля включает в себя мастер-классы от сахалинских художников, где гости смогут попробовать свои силы в примитивизме, коллаже, абстрактной живописи и даже постараются создать портрет Малевича в авторской технике.

Любителей кино на фестивале ждут закрытые кинопоказы фильмов об истории русского авангарда. После каждого сеанса участники смогут обсудить увиденное, обменяться мнениями и задать вопросы специалистам.

И, конечно, каждый уикенд гостей фестиваля ждёт экскурсия по выставке «Авангард в квадрате», открытие которой даст старт событиям «Дней авангарда на Сахалине».

Ждём вас в арт-пространстве «РОСТ» (ул. Ленина, 220) с 14 февраля по 14 марта. Справки и запись на мероприятия по телефону: 8 (4242) 30-10-45.