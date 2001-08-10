Сахалинским студентам рассказали о Татьянином дне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция, посвященная Дню российского студенчества (Татьяниному дню) и 270-летию Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 января. Участниками мероприятия стали студенты Сахалинского техникума сервиса, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В ходе мероприятия гостям напомнили об истории праздника, его связи с Московским государственным университетом, поделились интересными фактами о старейшем учебном заведением России и традициях празднования Татьяниного дня в разных городах.

Кроме прочего, учащимся представили обзор книжной и медиа-выставки «Научные издания Московского государственного университета им М.В. Ломоносова в фондах Сахалинской областной универсальной библиотеки», и рассказали о тематических веб-ресурсах, которые могут быть полезны каждому студенту.