В Южно-Сахалинске состоялась творческая встреча, посвященная дню рождения Невельского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическая встреча «Русский флаг над Сахалином: Ко Дню рождения Г.И. Невельского» прошла 12 декабря. Ее участниками стали студенты островного государственного университета, техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства, учащиеся южно-сахалинской школы № 13 и Правдинской сельской школы Холмского района, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Слушателям напомнили о том, что 5 декабря исполнилось 211 лет со дня рождения адмирала и исследователя Г. И. Невельского. Именно он с 1849 по 1855 год возглавлял Амурскую экспедицию, целью которой было изучение обширного региона — бассейн Нижнего Амура, часть Приморья и Сахалин. Важнейшим результатом этой экспедиции стало доказательство существования пролива между материком и Сахалином.

Встреча была направлена на освещение истории создания, открытия, реставрации и современного состояния памятников, памятных знаков и скульптур, посвященных адмиралу, его сподвижникам и Амурской экспедиции.

Специалисты отдела краеведения СахОУНБ начали свой рассказ с краткого обзора памятников выдающемуся русскому мореплавателю, установленных в различных населенных пунктах Сахалинской области. Среди них – памятный знак в честь Амурской экспедиции, расположенный в парке Победы поселка Ноглики, бронзовый бюст Г. И. Невельского, возведенный в честь 100-летия города Южно-Сахалинска на пересечении улицы Сахалинской и проспекта Мира, бронзовая фигура адмирала в сквере, носящем его имя, установленная в честь 50-летия переименования города Невельск, бронзовая статуя великого русского мореплавателя и исследователя Дальнего Востока в городе Корсаков и бронзовый памятник российскому мореплавателю, размещенный на пересечении проспектов Коммунистического и Мира в Южно-Сахалинске.

Слушателей ознакомили с информационным стендом, где представлен полный список памятников, мемориальных знаков и скульптур, посвященных не только Геннадию Невельскому и его сподвижникам, а также Амурской экспедиции.

Об интересной и драматичной судьбе самого первого памятника адмиралу Невельскому во Владивостоке в своем видеообращении рассказала директор музея истории морского государственного университета имени Геннадия Ивановича Невельского Марина Каменева. Закладка монумента произошла летом 1891 года. Памятник, созданный на пожертвования жителей города по проекту инженера-механика флота А. Н. Антипова, был открыт в 1897 году. Это событие вызвало широкий общественный резонанс, так как первый монумент в городе стал одновременно и первым памятником адмиралу Невельскому в России. Более того, он сразу же превратился в один из символов Владивостока. После 1922 года памятник был демонтирован, и только в 1960 году, к 100-летию Владивостока, монумент восстановили.

Сахалинский краевед Елена Ращупкина-Лопухина в своем выступлении подчеркнула важность сохранения культурного наследия на примере памятника истории регионального значения – «Места основания Муравьевского (Корсаковского) поста в 1953 году, положившего начало городу Корсакову». Эксперт обратила внимание на искажение исторических фактов в СМИ на примере Муравьевского поста и рассказала об инициативе появления реконструкции поста и создания музея в 1980-х годах., которая получила поддержку на всех уровнях, однако в 2019-2020 годах реализация проекта была приостановлена по неизвестным причинам. В 2024 году исследовательница отметила сокращение территории, на которой располагался Муравьевский пост. Кроме того, спикер подняла проблему сохранения исторических и культурных ценностей.

Педагог дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска, Ирина Кременецкая поделилась своей историей путешествий и подробностями ухода за могилами и памятными местами, связанными с Геннадием Ивановичем Невельским.

В завершение встречи художница из творческой группы Rainessence Мария Хардикова рассказала о проекте «Амурская экспедиция». Она поделилась деталями работы над муралом, посвященным этому историческому событию. Изображение создано на фасаде дома 19 на улице Сахалинской. Художник отметила, что рисунки выполнены в монохромной цветовой гамме, чтобы создать впечатление окаменевшей летописи.