На Сахалине прошли региональные Рождественские чтения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице завершились XIV Сахалинские Рождественские чтения, являющиеся региональным этапом XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», которые пройдут в Москве с 26 по 30 января 2025 года. В двух этапах островных чтений приняло участие около 3700 человек.
Последний день работы образовательного форума начался с молебна в кафедральном соборе Рождества Христова. Богослужение возглавил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, который пожелал форумчанам плодотворной работы.
С приветственными словами к собравшимся обратились министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева и заместитель министра культуры и архивного дела Светлана Аленькова. Среди почетных гостей чтений были депутат областной Думы Александр Болотников и ректор института развития образования Сахалинской области Андрей Химиченко.
Начало секций предварил показ короткометражного художественного фильма «Солдат Гаврилин». Примечательно то, что фильм снят по воспоминаниям ветерана Ивана Гаврилина, и вся работа над фильмом была проделана учениками СОШ № 16 г. Южно-Сахалинска и их педагогом Абакумовой Г. В. Ребята написали сценарий, занимались операторской работой и играли роли своих героев. Фильм дал всем участникам некий мотивационный настрой для плодотворной работы на своих площадках.
Основные мероприятия прошли на территории исторического парка «Россия — моя история» и кафедрального собора. Более 80 делегатов из муниципалитетов Сахалинской области приняли участие в секциях по трем направлениям: «Великая Отечественная война в исторической памяти народов России», «Духовный подвиг советского народа в художественных произведениях», «Великая Победа: от поколения к поколению».
Специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки приняли участие в работе секции «Духовный подвиг Советского народа в художественных произведениях» с докладами «Роль библиотеки в патриотическом воспитании молодежи» и «Ресурсы Президентской библиотеки в помощь образовательному процессу: к 80-летию Великой Победы».
Мероприятие завершилось награждениями победителей и призеров конкурсов: «За нравственный подвиг учителя»; методических разработок по модулю «Основы православной культуры»; театральной постановки среди школьников по книге И. Шмелева «Лето Господне»; регионального этапа Общероссийской олимпиады для школьников по Основам православной культуры в Сахалинской области, а также выступлениями творческих коллективов.
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