Сахалинцам расскажут, как объекты региона получают свои имена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках выставочного проекта «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях государственного исторического музея» при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела в музее книги Чехова пройдёт лекция «Имянаречение безымянных географических объектов Сахалинской области». О том, как происходит покорение островного региона в наши дни, какие экспедиции проводятся и чьи имена появляются на карте Сахалина и Курил, расскажет руководитель общественной организации «Рододендрон», член сахалинского отделения РГО, победитель конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск» в номинации «Экскурсовод — город – 2022» Константин Чепурный, рассказали ТИА "Острова" в музее.

В частности, слушатели узнают об акции «Вершины Победы», которая проводилась в 2019–2020 годах по случаю празднования юбилейной даты победы над фашистской Германией и милитаристской Японией. В её рамках совершены восхождения на самые высокие точки каждого из 18 районов Сахалинской области с целью водрузить на всех вершинах знамёна Победы.

После лекции будет возможность бесплатно посетить выставку «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея». Напомним, проект реализован совместно с правительством Сахалинской области и компанией «Сахалинская Энергия».

Лекция пройдёт в музее книги Чехова 28 ноября в 18:00. Вход свободный!