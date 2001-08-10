В Южно-Сахалинске открылась выставка сестер-художниц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей и гостей островного региона ознакомиться с выставкой «В искусстве жизнь». Экспозиция организованна в рамках проекта «Точка притяжения» и представляет работы двух талантливых художниц — Алины и Елизаветы Ко, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Сестры начали свое творческое путешествие в мире искусства в 11 лет. За пять лет обучения в художественной школе они освоили разнообразные техники и приемы, что позволило им значительно развить свои художественные навыки.
Сегодня Алина и Елизавета создают произведения в жанре живописи, а также занимаются графическими рисунками, продолжая развивать свой уникальный стиль и выразительность в творчестве.
Экспозиция расположена в молодежном центре «Универсалка» (2-ой этаж СахОУНБ) и будет работать до 30 ноября включительно.
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