В Южно-Сахалинске открылась выставка сестер-художниц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей и гостей островного региона ознакомиться с выставкой «В искусстве жизнь». Экспозиция организованна в рамках проекта «Точка притяжения» и представляет работы двух талантливых художниц — Алины и Елизаветы Ко, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Сестры начали свое творческое путешествие в мире искусства в 11 лет. За пять лет обучения в художественной школе они освоили разнообразные техники и приемы, что позволило им значительно развить свои художественные навыки.

Сегодня Алина и Елизавета создают произведения в жанре живописи, а также занимаются графическими рисунками, продолжая развивать свой уникальный стиль и выразительность в творчестве.

Экспозиция расположена в молодежном центре «Универсалка» (2-ой этаж СахОУНБ) и будет работать до 30 ноября включительно.