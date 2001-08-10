Сахалинские студентов познакомили с русской народной традиционной культурой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Русские народные художественные промыслы» прошли в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 13 ноября. Слушателями стали первокурсники Технического нефтегазового института СахГУ, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Многие пришедшие уже были знакомы с искусством Гжели и Хохломы, но на лекциях они узнали больше о дымковской игрушке, жостовских подносах, павловопосадских платках и других народных промыслах. Студенты не только открыли для себя богородскую игрушку, ростовскую финифть, городецкую роспись и другие русские промыслы с давними художественными традициями, но и подержали в руках настоящие предметы народного искусства.

Кроме прочего, участникам встречи представили выставку книг «Русская лаковая миниатюра», приуроченной к столетию лаковой миниатюры Палеха. Также студенты ознакомились с серией книг о русской игрушке выдающегося отечественного исследователя Галины Дайн. По словам молодых людей, многие из них впервые посетили подобное мероприятие и оценили библиотеку как интересное и полезное место.