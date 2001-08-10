На Сахалине состоится презентация книги о топонимике и составе Курильской гряды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книга «Топонимика и состав Курильской островной гряды» издана при поддержке Регионального общественного фонда «Сахалинский фонд культуры». Новинка представляет собой справочник комплексного характера, который освещает Курильские острова с точки зрения физики, географии, истории и топонимики. Презентация издания пройдет 20 ноября в 17.30, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Авторами книги являются заместитель председателя межрегионального общественного движения «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы», член Научного совета Российского Военно-исторического общества, инициатор внесения в Устав Сахалинской области перечня Курильских островов Сергей Пономарёв и кандидат геолого-минералогических наук, научный консультант экспедиции по имянаречению безымянных географических объектов на Курильских островах 2015 года, постоянный участник оформления материалов и карт по программе имянаречения безымянных географических объектов на Сахалине и Курилах Андрей Бражник.

С 2015 по 2023 годы общественностью Сахалинской области при поддержке региональных органов власти был проведен ряд экспедиций по программе имянаречения безымянных географических объектов на Курильских островах. По результатам экспедиций Правительством Российской Федерации было присвоено 25 новых названий проходу, островам, мысам и бухтам. Авторы нового издания принимали непосредственное участие в данной программе.

В числе приглашенных гостей один из рецензентов издания, доктор географических наук Петр Бровко, сахалинский историк и краевед Николай Вишневский, члены Сахалинского отделения Русского Географического Общества, а также читатели библиотеки, интересующиеся краеведением.

Мероприятие пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

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