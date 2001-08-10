В Южно-Сахалинске прошла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционная Всероссийская акция прошла под девизом "Россия объединяет" 3 ноября. Ее участниками стали более 600 гостей и жителей областного центра, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В этом году мероприятия акции были приурочены ко Дню народного единства. Сахалинская областная универсальная научная библиотека подготовила насыщенную программу, в которой представила более 30 творческих площадок.

С приветственным словом выступила исполняющая обязанности директора Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Марина Волкова. Она отметила, что искусство — это, прежде всего, красота, которая нас окружает, и наша творческая деятельность. Она пожелала собравшимся отличного настроения и выразила уверенность, что каждый найдет в стенах библиотеки то, что ему по душе.

Одним из ярких событий вечера стала концертная программа «Ты в сердце моем, Россия!». Ведущие мероприятия напомнили слушателям об истории, традициях и особенностях праздника Дня народного единства, подчеркнув его роль в объединении людей разных поколений, национальностей, социальных слоев и вероисповеданий. В рамках программы прозвучали песни о России в исполнении Лады Мильченко, Александра Булыгина. Стихотворение, посвященное Дню народного единства, гостям праздника прочитала Галина Хисамова. Кроме того, с творческими номерами выступили представители русских, башкирских, татарских, киргизских, корейских и армянских народов. Концерт завершился театральной лабораторией «В поисках истины», где актеры театральной студии «Счастливый случай» представили спектакль с последующим обсуждением.

В эту ночь участники Акции окунулись в ностальгию советского прошлого, посетив выставку «Мир советских открыток» и насладились картинами островной художницы Елены Головановой, изображающими красоту Сахалина и Курильских островов.

Также библиотечную «Ночь искусств» отличало обилие мастер-классов. Так, было немало желающих изготовить текстильные бусы в технике «Жатка», авторские книжные закладки и мешочки с добавлением аромамасел. Мастер-класс «Ювелирное дело» познакомил гостей с основами создания украшений, а участники «Пластелинографии» узнали, что с помощью пластилина можно создавать целые картины. На творческой мастерской «Островные сюжеты» каждый смог изготовить свою уникальную открытку о Сахалинской области. На площадке «Стихи в темноте» гости насладились чтением стихотворений в непривычной обстановке. Кроме того, все желающие приняли участие в мастер-классах по аквагриму, линогравюре, спроектировали своего робота из конструктора «Lego» (Лего), создали миниатюрную книгу на мастер-классе «Книжка-малышка», нарисовали сахалинский пейзаж на морской ракушке, изготовили вазу с помощью VR технологий, а также альбом в технике скрапбукинга.

На лекции о семейных ценностях сахалинских корейцев участники узнали об уникальной корейской традиции празднования первого дня рождения ребенка. Речь шла об особом обряде, где малыш самостоятельно выбирает свою судьбу по предметам, представленным перед ним.

Участники лекции «Русский орнамент» узнали об истории, происхождении и эволюции русских орнаментов, их классификации и основных типах.

Окунуться в мир истории и сложного искусства создания вееров, узнать об использовании и развитии этого предмета у народов Восточной Азии, а также проследить изменения материалов и дизайна слушатели смогли на лекции «Веера Востока». В конце мероприятия гости создали авторские веера.

Все желающие участвовали в интеллектуальных играх и викторинах на знание литературы, кинематографа, искусства в целом, и родной страны. Гости с удовольствием фотографировались в тематических фотозонах.

Завершилась «Ночь искусств» розыгрышем, на котором самые активные участники библиотечных площадок получили памятные призы и сувениры.

Партнерами акции «Ночь искусств» в СахОУНБ выступили магазин «Королевский размер», учебный центр «Активное образование» и этническая студия «Инбок».