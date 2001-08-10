Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2024
Сейчас 18:20
97,05|105,22|66,91
В Южно-Сахалинске насмерть сбили пенсионерку
12:21, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают ознакомиться с электронной выставкой ко Дню народного единства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Единством Россия сильна!» размещена на сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки с 31 октября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На ней представлена краткая историческая справка о происходивших событиях, а также приводятся архивные документы и современные научно-популярные издания из фондов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки.

Познакомиться с электронной выставкой можно на сайте библиотеки.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?