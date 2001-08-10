Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2024
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10:16, | Новости культуры Сахалина и Курил

Юная сахалинка завоевала золото на всероссийских соревнованиях по киокусинкай

Юная сахалинка завоевала золото на всероссийских соревнованиях по киокусинкай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинка Яна Физер стала победительницей всероссийских соревнований по киокусинкай «Медный всадник». Спортсменка показала лучший результат среди девочек в группе «8-9 лет до 40кг», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания проходили в Санкт-Петербурге и собрали около 1500 участников из 30 регионов России и Белоруссии. Каратисты в возрасте от 6 лет и старше боролись за медали в дисциплинах «кумитэ», «ката» и «ката-группа».

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