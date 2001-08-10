10:16, | Новости культуры Сахалина и Курил
Юная сахалинка завоевала золото на всероссийских соревнованиях по киокусинкай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинка Яна Физер стала победительницей всероссийских соревнований по киокусинкай «Медный всадник». Спортсменка показала лучший результат среди девочек в группе «8-9 лет до 40кг», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания проходили в Санкт-Петербурге и собрали около 1500 участников из 30 регионов России и Белоруссии. Каратисты в возрасте от 6 лет и старше боролись за медали в дисциплинах «кумитэ», «ката» и «ката-группа».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 02:00 Сегодня Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
09:59 Сегодня Сахалинка и две ее дочери предстанут перед судом за торговлю нелегальными морепродуктами
09:46 Сегодня В Южно-Сахалинске водитель, двигаясь задним ходом, сбил пешехода на "зебре"
09:04 Сегодня Знакомство лисы и лесного кота засняли в Приамурье
13:01 25 Октября Алиментщик из Анивы получил 10 суток ареста
17:49 24 Октября Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске
12:44 24 Октября Микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске получил новую электрическую подстанцию
15:31 25 Октября На участке пр. Победы в Южно-Сахалинске 26 октября начнутся работы по замене асфальта
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
10:10 1 Октября В здании филиала Российского этнографического музея в Южно-Сахалинске начались работы по отделке внутренних помещений
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
14:37 1 Октября Более трех тонн лососей и 30 кг красной икры изъяли правоохранители у скупщиков на Сахалине
Выбор редакции
- 11:17 Сегодня В Южно-Сахалинске поговорили о книге Юрия Никулина
- 10:25 Вчера На Сахалине представили документальные киноленты об островном регионе
- 15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
- 11:40 28 Октября Маломобильные сахалинцы побывали в Долинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?