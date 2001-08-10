Итоги Чеховского фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завершающее событие первого Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" прошло в музее книги Чехова 9 октября - итоги мероприятия подвели члены команды его организаторов. Напомним, фестиваль состоялся в августе этого года на площадках областного центра и шести городов юга острова. Участниками мероприятия стали писатели и поэты, издатели и журналисты, сценаристы и кинорежиссёры из разных уголков нашей страны. Вместе им удалось не только обсудить насущные вопросы современного состояния и развития литературного творчества, но и провести многочисленные встречи с читателями, что составило главную ценность прошедшего фестиваля, рассказали ТИА "Острова" в музее!

- Мы волновались о том, как пройдёт первый Чеховский фестиваль, будет ли отклик у сахалинцев, тем более, что у мероприятия был серьёзный "конкурент" - хорошая погода. Но, увидев живой интерес публики, то, с какой скоростью расходились книжные новинки, сколько зрителей собирали творческие встречи, убедились в том, что всё сделано правильно. И у нас на самом деле, не только театральный и музейный остров, но ещё и читающий, - подчеркнул руководитель отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров.

Особенно важно, что Чеховский фестиваль "Остров Сахалин" даже после своего завершения продолжает жить - в реализации идей, которые были озвучены на его площадках. Так, по запросу сахалинцев, в островные библиотеки был передан обширный книжный фонд - более тысячи экземпляров книг тех авторов, которые побывали на Чеховском фестивале, в том числе - от книжного издательства "Молодая гвардия". Их распределят между всеми региональными и муниципальными учреждениями.

- Сахалин открылся для нас всех как остров любви к чтению! Могу с уверенностью сказать, что далеко не каждый фестиваль может похвастаться такой благодарной и заинтересованной аудиторией, и если у жителей региона есть потребность в знакомстве с новинками литературы, конечно, мы должны откликнуться! И пусть "Остров Сахалин" станет первым фестивалем, который дарит не только положительные эмоции от творческого общения, но и книги, - отметил основатель и президент Чеховского фестиваля Вячеслав Коновалов. Пользуясь случаем, он поблагодарил всех членов команды организаторов мероприятия, в том числе и музей книги Чехова.

- Мы рады быть частью большой команды профессионалов, которой удалось подарить сахалинцам очередной большой праздник! Когда-то Антон Павлович Чехов находился в центре культурной жизни того времени, объединяя вокруг себя других писателей, композиторов, художников. Музей книги Чехова сегодня тоже старается активно участвовать в мероприятиях, объединяющих людей инициативных и творческих. И мы рады, что Чеховский фестиваль приносит ещё и практическую пользу, потому что хорошей литературы нам, правда, не всегда хватает, - призналась директор музея книги Чехова, президент Ассоциации музеев Сахалинской области Евгения Фирсова.

Среди поступивших книжных новинок есть и подборка детской литературы. Напомним, что на Чеховском фестивале "Остров Сахалин" была предусмотрена и детская программа от Сахалинской областной детской библиотеки, участники которой отметили живой интерес к чтению у юных сахалинцев.

- Часто люди задают вопрос: "Как приучить детей к литературе?" На самом деле, важны три фактора - место, время и книги. Место у нас есть, время мы всегда найдём, а теперь у нас есть ещё и книги, - подытожила директор детской программы Чеховского фестиваля "Остров Сахалин", руководитель некоммерческой организации "Центр чтения" Наталья Петровская.

Отметим, что на этом приятное "послевкусие" Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" не заканчивается. Так, уже достигнуты договорённости с издательством "Молодая гвардия" о передаче бестселлеров и новинок литературы в фонды музея книги Чехова. Кроме того, в областном центре в эти дни проходит важное мероприятие - питчинг сценарных разработок для дальнейшей экранизации, представить свои идеи на суд жюри смогут 25 сахалинских авторов.