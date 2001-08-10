Южносахалинцев приглашают на открытие сезона симфонического оркестра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 концертный сезон Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет новой программой. Премьера состоится 1 октября в Международном театральном центре им. А.П. Чехова, рассказали ТИА "Острова" в городской апдминистрации.

На концерте будут исполнены шедевры русских композиторов. Так, впервые на Сахалине прозвучит произведение «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского.

Дирижёр и ведущий концерта – Тигран Ахназарян. Приглашенным гостем события станет известный на Дальнем Востоке пианист – Иван Кулиговский, лауреат международных конкурсов, преподаватель кафедры фортепиано Дальневосточного государственного института искусств. Солист вместе с оркестром исполнит «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова.

Концерт состоится 1 октября в 19:00 на сцене Чехов-центра. Подробнее ознакомиться с программой концерта, анонсами предстоящих событий и приобрести билет можно на сайте.

Справки по телефонам: 304-104, 8-962-416-36-89.