Южносахалинцев приглашают на открытие сезона симфонического оркестра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 концертный сезон Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет новой программой. Премьера состоится 1 октября в Международном театральном центре им. А.П. Чехова, рассказали ТИА "Острова" в городской апдминистрации.
На концерте будут исполнены шедевры русских композиторов. Так, впервые на Сахалине прозвучит произведение «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского.
Дирижёр и ведущий концерта – Тигран Ахназарян. Приглашенным гостем события станет известный на Дальнем Востоке пианист – Иван Кулиговский, лауреат международных конкурсов, преподаватель кафедры фортепиано Дальневосточного государственного института искусств. Солист вместе с оркестром исполнит «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова.
Концерт состоится 1 октября в 19:00 на сцене Чехов-центра. Подробнее ознакомиться с программой концерта, анонсами предстоящих событий и приобрести билет можно на сайте.
Справки по телефонам: 304-104, 8-962-416-36-89.
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