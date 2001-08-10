Фестиваль национальных культур ждет южносахалинцев в День города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В день празднования 142-ления Южно-Сахалинска, 14 сентября, основной площадкой для мероприятий «Фестиваль фестивалей» станет городской парк, где состоится одно из самых ярких событий - Фестиваль национальных культур «Мы вместе». Начало в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в городской аддминистрации.
- Все мы с большой радостью ждем Дня города, готовимся к этому празднику, потому что хотим создать для южносахалинцев действительно особую атмосферу. И мы готовим красочную программу на Фестиваль национальных культур, который точно удивит и порадует каждого зрителя и слушателя, - подчеркнула председатель сахалинского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Майя Кириллова.
Южно-Сахалинск - многонациональный и мультикультурный город, в котором мирно уживаются и тесно переплетаются традиции и обычаи разных народностей. Познакомиться с ними жители островной столицы смогут на площади у свето-музыкального фонтана, где в 11.00 стартуют мастер-классы по изготовлению национальных блюд, выступления творческих коллективов. Также здесь состоится демонстрация национальных костюмов, выставка народного творчества, дегустация блюд и многое другое.
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