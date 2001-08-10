ВТБ выступит партнером масштабных гастролей русского искусства в Китае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото с сайтй bolshoi.ru

Банк ВТБ выступит партнером нескольких культурных событий, которые подготовлены Третьяковской галереей, Большим театром, коллективом musicAeterna, Театром балета Бориса Эйфмана и пройдут в Китае осенью 2024 года. Мероприятия запланированы в рамках Перекрестных Годов культуры России и Китая (2024 – 2025 гг.) и продолжат серию гастролей российских культурных институций, реализованных при поддержке ВТБ.

«Искусство живет вне рамок и границ. ВТБ продолжает поддерживать международный культурный диалог, помогая знакомить зарубежного зрителя с национальными шедеврами России. Наша задача - сделать русскую культуру за границей более доступной и дать соприкоснуться с великим наследием большему количеству людей. Дружественный России Китай, страна с богатой историей и тонким чувством красоты, неизменно тепло принимает российские коллективы», - рассказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева в рамках ВЭФ-2024.

Программу откроет выставка избранных произведений живописи из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Она начнется в Пекине 25 сентября и продлится до декабря 2024 года. В столичном музее будут представлены работы древнерусских мастеров, среди которых Владимирская икона Божией Матери, датируемая 1697 годом. В экспозиции можно будет увидеть классическую живопись 18 века с характерными для нее портретами и пейзажами и шедевры 19 века авторства Сильвестра Щедрина, Василия Тропинина, Ивана Шишкина и Ивана Айвазовского. В рамках знакомства с русской культурой 20 века будут представлены произведения искусства Исаака Бродского, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки и других. После Пекина выставка переедет в Шэньчжэнь.

В октябре Государственный академический Большой театр покажет знаменитый балет «Спартак» в крупнейшем финансовом центре Китая – городе Шанхае, где располагается филиал ВТБ Шанхай, флагман на рынке платежей между Россией и Китаем. История балета «Спартак» берет свое начало в 50-х годах прошлого века. В Китае зритель увидит знаменитую постановку Юрия Григоровича. В финале гастролей балет Большого театра проведет гала-вечер.

В ноябре оркестр musicAeterna планирует выступления в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Ухане, где представит шедевры мировой классики - прозвучит Пятая симфония Шостаковича, Концерт для скрипки и оркестра Брамса, Пятая симфония Малера и вступление и «Смерть Изольды» из оперы Вагнера «Тристан и Изольда».

В ноябре в Китай при поддержке ВТБ отправится Театр балета Бориса Эйфмана со спектаклями «Анна Каренина» и «Русский Гамлет», созданными художественным руководителем театра на музыку Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена и Густава Малера.

ВТБ уже традиционно поддерживает гастроли российских коллективов в Китай. Летом и зимой 2023 года, а также весной этого года банк организовал гастрольные туры по городам КНР Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича. В ноябре 2023 года банк стал генеральным партнером гастролей Театра балета Бориса Эйфмана по нескольким китайским городам.

Кроме того, ВТБ поддерживает проекты, которые знакомят российских зрителей с искусством из Китая. В этом году в рамках III Международного тихоокеанского театрального фестиваля во Владивостоке состоятся показы постановки «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа», вдохновленной картиной «Панорама рек и гор» времен династии Сун, а также спектакль «Сирано де Бержерак» известного китайского режиссера Итэна Дина, получившего звание «самого молодого новатора» у себя на родине.