Сахалинцы встретились с писателем и земляком Федором Константиновым
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Творческая встреча с писателем-публицистом, лектором, редактором, исполнительным директором «Издательства редких книг» состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 2 сентября. Ее участниками стали жители и гости областного центра, специалисты, а также постоянные читатели библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Писатель рассказал о своем творческом пути, об увлечениях и детстве. Он также поделился своим трепетным отношением к памяти о маме – Нине Федоровне, ее тетрадям с аккуратно записанными стихами и отрывками книг любимых поэтов и писателей.
Слушатели узнали о шестилетнем сборе материалов для написания биографии австрийского писателя Стефана Цвейга. Лектор рассказал о ключевых моментах биографии и работах австрийского гения, а также поделился историями из своего опыта, связанными с местами, где жил и творил Стефан Цвейг.
Федор Константинов также рассказал о своем дебюте в серии «Жизнь замечательных людей» с биографией Стефана Цвейга и выходе второй книги «Братья Нобели. История одной шведской семьи», написанной в соавторстве с Петром Люкимсоном.
Кроме прочего участники встречи ознакомились с другими книгами, выпущенными «Издательством редких книг» среди которых «МЕмуары» прославленного советского сказочника, писателя и поэта Евгения Шварца, книга Моисея Мейеровича «Шлиман» о знаменитом немецком археологе, книга английского журналиста и писателя Брюса Чатви «В Патагонии», где собраны необычные истории жизни обычных людей, описания далеких городов, таинственных лесов и невиданных животных.
Кроме того, писатель преподнес в дар библиотеке редкую издание — биографический очерк Петра Вейнберга из серии ЖЗЛ «Генрих Гейне. Его жизнь и литературная деятельность». Книга издана в Санкт-Петербурге в 1892 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
12:05 Сегодня Сахалинцы встретились с писателем и земляком Федором Константиновым
09:41 Сегодня Всероссийский день бега "Кросс нации" на Сахалине пройдет по новому маршруту
09:53 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет неделя тематических приемов по вопросам правовой поддержки граждан
09:58 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
14:25 28 Августа Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил сервис "Опоздавший пассажир"
14:38 30 Августа Сто молодых специалистов начнут работу в школах и детских садах Южно-Сахалинска
12:11 29 Августа Сахалинские росгвардейцы проводят мероприятия по контролю за оборотом оружия
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
Выбор редакции
- 16:05 Сегодня В Южно-Сахалинске ветераны отметили 3 сентября на "Солдаткой поляне"
- 09:54 Вчера Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Михаила Шолохова
- 12:02 30 Августа На Сахалине пройдет практический семинар "Пять языков любви"
- 10:20 29 Августа В Южно-Сахалинске пройдет международный конкурс эссе "Диалог культур Россия-Китай"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?