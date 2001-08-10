Сахалинцы встретились с писателем и земляком Федором Константиновым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческая встреча с писателем-публицистом, лектором, редактором, исполнительным директором «Издательства редких книг» состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 2 сентября. Ее участниками стали жители и гости областного центра, специалисты, а также постоянные читатели библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Писатель рассказал о своем творческом пути, об увлечениях и детстве. Он также поделился своим трепетным отношением к памяти о маме – Нине Федоровне, ее тетрадям с аккуратно записанными стихами и отрывками книг любимых поэтов и писателей.

Слушатели узнали о шестилетнем сборе материалов для написания биографии австрийского писателя Стефана Цвейга. Лектор рассказал о ключевых моментах биографии и работах австрийского гения, а также поделился историями из своего опыта, связанными с местами, где жил и творил Стефан Цвейг.

Федор Константинов также рассказал о своем дебюте в серии «Жизнь замечательных людей» с биографией Стефана Цвейга и выходе второй книги «Братья Нобели. История одной шведской семьи», написанной в соавторстве с Петром Люкимсоном.

Кроме прочего участники встречи ознакомились с другими книгами, выпущенными «Издательством редких книг» среди которых «МЕмуары» прославленного советского сказочника, писателя и поэта Евгения Шварца, книга Моисея Мейеровича «Шлиман» о знаменитом немецком археологе, книга английского журналиста и писателя Брюса Чатви «В Патагонии», где собраны необычные истории жизни обычных людей, описания далеких городов, таинственных лесов и невиданных животных.

Кроме того, писатель преподнес в дар библиотеке редкую издание — биографический очерк Петра Вейнберга из серии ЖЗЛ «Генрих Гейне. Его жизнь и литературная деятельность». Книга издана в Санкт-Петербурге в 1892 году.