Выставка «Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России» открывается в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Историко-культурном центре г. Холмска 20 августа будет открыта уникальная планшетная выставка шедевров из Российского этнографического музея Санкт-Петербурга. Это предметы типичные для народной культуры, бытовавшие с конца XVII по начало XX вв. Они характеризуют художественные традиции и эстетические вкусы народов России.

Основная задача выставки «Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России» – показать этническое многообразие и своеобразие на примере культурного феномена украшений. Вариативность форм, материалов, способов изготовления и декорирования прослежены в украшениях, изготовленных как профессиональными ремесленниками-ювелирами, так и непосредственно носителями традиции.

Тонкая гармония колорита, мягкость, певучесть линий в русских украшениях, подчеркнутая монументальность сибирских изделий, яркая полихромия и пластичность среднеазиатских украшений, изящная графика кавказских мастеров, филигранная работа поволжских ювелиров создают образ шкатулки драгоценностей в сокровищнице культуры народов России.

Отметим, что в июле 2024 года выставка уже была представлена жителям портового города Невельска в Невельском историко-краеведческом музее.

Открытие выставки состоится по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 124 (здание Центральной библиотеки), 2 этаж. Начало: в 15 часов.

Телефон для справок: 8 (42433) 4-30-90

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Контакты: ethnomuseum . sakh @ yandex . ru