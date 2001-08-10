Выставка «Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России» открывается в Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Историко-культурном центре г. Холмска 20 августа будет открыта уникальная планшетная выставка шедевров из Российского этнографического музея Санкт-Петербурга. Это предметы типичные для народной культуры, бытовавшие с конца XVII по начало XX вв. Они характеризуют художественные традиции и эстетические вкусы народов России.
Основная задача выставки «Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России» – показать этническое многообразие и своеобразие на примере культурного феномена украшений. Вариативность форм, материалов, способов изготовления и декорирования прослежены в украшениях, изготовленных как профессиональными ремесленниками-ювелирами, так и непосредственно носителями традиции.
Тонкая гармония колорита, мягкость, певучесть линий в русских украшениях, подчеркнутая монументальность сибирских изделий, яркая полихромия и пластичность среднеазиатских украшений, изящная графика кавказских мастеров, филигранная работа поволжских ювелиров создают образ шкатулки драгоценностей в сокровищнице культуры народов России.
Отметим, что в июле 2024 года выставка уже была представлена жителям портового города Невельска в Невельском историко-краеведческом музее.
Открытие выставки состоится по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 124 (здание Центральной библиотеки), 2 этаж. Начало: в 15 часов.
Телефон для справок: 8 (42433) 4-30-90
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Контакты: ethnomuseum.sakh@yandex.ru
8(4242) 43-65-83
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