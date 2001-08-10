Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2024
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18:09, | Новости культуры Сахалина и Курил

«Вдохновение»: сахалинцев приглашают на выставку работ художника Сергея Васенкина

«Вдохновение»: сахалинцев приглашают на выставку работ художника Сергея Васенкина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспозиция открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 7 августа и состоит из пяти работ островного художника: «Бухта стеклянная», «Кормушка», «Площадь Победы», «Рыбалка» и «Сосульки».

 Сергей Васенкин — советник по международным отношениям в профессиональном Союзе художников России, почетный член Международной академии современных искусств, многократный лауреат Международного конкурса искусств «Art. Excellence. Awards» (Искусство. Совершенство. Признание), почетный деятель искусств России и председатель Сахалинского отделения профессионального Союза художников России.

 Выставка является уникальной возможностью погрузиться в мир искусства через призму особой эстетики Сергея Васенкина, чьи работы отражают красоту и величие природы Дальнего Востока. Каждая из пяти представленных картин имеет свою уникальную тему и глубокий смысл. 

 Экспозиция расположена в Центре по работе с молодежью и культурно-просветительской деятельности «Универсалка» (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 31 августа.

 Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-44.

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