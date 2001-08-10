Известный сахалинский историк Анатолий Кузин отмечает 85-летие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
От имени мэра Южно-Сахалинска поздравил юбиляра директор департамента внутренней политики Роман Хлудин. Он поблагодарил Анатолия Тимофеевича за вклад в общественную жизнь областного центра и сохранение исторической памяти для будущих поколений.
Анатолий Кузин коренной сахалинец, всю свою трудовую деятельность он посвятил родному краю. Анатолий Тимофеевич родился 4 августа 1939 года в поселке Широкая Падь Александровск-Сахалинского района. После окончания школы был призван в ряды Советской армии. Уволившись в запас, трудился рабочим в райкомхозе, затем плотником ремстройучастка. Окончив высшую партийную школу, был избран в обком КПСС и работал на посту секретаря. Также на протяжении многих лет занимался общественной деятельностью будучи депутатом Сахалинского областного и Южно-Сахалинского городского Советов народных депутатов.
- После приостановления деятельности партии мне пришлось искать новое поприще жизни. Я нашел себя в науке. Моя недавняя книга связана с вузовской деятельностью города Южно-Сахалинска, которая получила название «Сахалинский железнодорожный вуз». Это история коллектива Сахалинского института железнодорожного транспорта, - отмечает Анатолий Кузин.
Анатолий Тимофеевич доктор исторических наук, научный сотрудник СахИЖТ филиала ДВГУПС. На протяжении многих лет он преподавал историю России и Сахалинской области. Ему принадлежит более 250 публикаций, в том числе трижды переиздаваемая вековая «Летопись Южно-Сахалинска», которая уже стала общепризнанным фундаментальным справочно-энциклопедическим изданием. За свои труды юбиляр был неоднократно отмечен высокими наградами.
И сегодня Анатолий Тимофеевич продолжает активную деятельность. Сейчас он работает над проектом для СахИЖТ, который посвящен истории России и Сахалинской области, а также увлечен вопросом по популяризации краеведения в школах региона.
Администрация Южно-Сахалинска поздравляет Анатолия Тимофеевича Кузина с юбилеем и желает крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия и новых профессиональных достижений.
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