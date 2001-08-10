На Сахалине завершился конкурс за лучший образ маскота для библиотеки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих проголосовать за макет маскота для библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Состязание на создание маскота стартовало 7 мая и было организовано Центром саморазвития «Страна СОВ» — победителем конкурса грантов губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства.
Из 23 представленных конкурсных работ финалистами стали три образа: «Тюлень Анатолий Палыч», «Белла Белкина» и «Калан Айрис с морской звездой Гала».
Оглашение результатов и награждение победителя состоится 14 сентября на областной выставке-ярмарке «Сахалинский Арбат».
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