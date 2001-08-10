В Южно-Сахалинске прошел фестиваль национальных культур
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие, приуроченное к Международному дню дружбы и Году семьи, прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 30 июля. Многонациональный праздник состоялся при поддержке Ассамблеи народов Сахалинской области. Партнерами фестиваля выступили областной центр народного творчества, областной художественный музей, областной краеведческий музей, Дом культуры «Синегорье», Музейно-мемориальный комплекс «Победа», участники Муниципального совета добровольчества при администрации г. Южно-Сахалинска, Народный фронт Сахалинской области, группа неравнодушных граждан «Тыловой промысел», представители стихийных волонтеров «СахалинСвоихНеБросаем» и волонтер Елена Рязанова (Свечная_лавка_Сахалин), рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Ведущими мероприятия стали творческие островные семьи, и волонтеры. Среди них: Санита и Вероника Назимко (г. Корсаков), Бато и Оюна Доржиевы, а также Варвара Ершова.
С приветственными словами выступили директор главной островной библиотеки Валентина Малышева, председатель Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова и председатель Сахалинской региональной общественной организации «Землячество Бурятии Байкал» Ольга Цырендоржиева.
Валентина Малышева подчеркнула, что жители Сахалинской области представляют собой единую семью. Каждый народ стремится выразить свою индивидуальность через танцы, песни, легенды и стихи, и сегодняшний праздник дает им такую возможность.
— Наш остров славится не только своими природными ресурсами, но и людьми, которые совместными усилиями делают его прекрасным местом для жизни, — подчеркнула руководитель библиотеки.
Председатель Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова процитировала слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко: «Сахалин — это одна большая семья». Также она отметила, что каждый член этой большой семьи уникален несмотря на различия.
Председатель Сахалинской региональной общественной организации «Землячество Бурятии Байкал» отметила Международный день дружбы прекрасным праздником. Она обратила внимание на то, что Сахалинская областная универсальная научная библиотека объединяет народы, проживающие на острове, проводя множество мероприятий, направленных на развитие межнациональной дружбы.
Глава молодежного крыла Общероссийского народного фронта в Сахалинской области Константин Ачмизов, выразил признательность всем участникам фестиваля, принявшим активное участие в сборе гуманитарной помощи. Особую благодарность он адресовал СахОУНБ за поддержку бойцов СВО.
В этот вечер гости мероприятия окунулись в мир разнообразных культур благодаря насыщенной концертной программе. С танцевальными номерами выступили коллективы «Химанг», «Ариранг», «Сюрприз», «Назани», «Акмарал», «Багира», «Джамиля», «Айша». Вокальные композиции представили ансамбли «Дуслык», «Рулада», участники творческого объединения СахОУНБ «Интонация», «Кантилена». Сольные номера исполнили Александр Булыгин, Надежда Жамьянова, Юлия Гоголева, Галина Хисамова, Вероника Назимко, Анатолий Балла, Гульзат Джидебаева, Елена Ниткук, Анна Жилина, Анастасия Павлова и Наталья Козлова.
Также все желающие приняли участие в тематической экскурсии по скверу имени А. П. Чехова. Участник клуба «Народный сахалинский гид» Лариса Орехова рассказала об истории сквера и его достопримечательностях.
Кроме того, в течение вечера проходила благотворительная акция «Своих не бросаем. Всё Для Победы», организованная СахОУНБ при поддержке Народного фронта Сахалинской области. Акция продолжила серию социально-значимых мероприятий, организованных в рамках реализации грантового проекта Губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства «Сахалин и Курильские острова – земля героев». В рамках фестиваля она включала в себя ярмарку сахалинских рукодельниц и мастер-классы от общественных организаций и волонтерских объединений по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей.
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