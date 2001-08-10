В Южно-Сахалинске пройдёт выставка, посвящённая русско-японской войне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
8 августа в 16:00 Сахалинский областной краеведческий музей откроет выставку «Русско-японская война (1904–1905 годов): люди и события», приуроченную к 120-летней годовщине со дня ее начала, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Русско-японская война 1904–1905 годов стала крупным военным столкновением между Россией и Японией за господство на Дальнем Востоке и Тихом океане. В этой войне впервые были применены новейшие типы вооружения – дальнобойная артиллерия, броненосцы, миноносцы, проволочные заграждения под током высокого напряжения, прожекторы и полевые кухни. Была испытана новая тактика ведения боев на суше и на море.
Выставка «Русско-японская война (1904–1905 годов): люди и события» познакомит гостей с историей театра военных сражений и героями обороны Сахалина. Здесь будут представлены подлинные историко-бытовые предметы, оружие и копии документов конца ХIХ – начала ХХ веков из фонда Сахалинского областного краеведческого музея.
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