Южносахалинцев приглашают на Х фестиваль авторской песни "АПОстров"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытый городской фестиваль «АПОстров» с 2 по 4 августа вновь соберет поклонников авторской песни на поляне в с. Старорусском, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Творческое объединение «АПОстров» при поддержке департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска и городского Дома культуры «Родина» приглашают авторов-исполнителей, творческие коллективы, поэтов и поэтические объединения, а также всех желающих на 10-й, юбилейный, фестиваль. Участников и гостей мероприятия ждет насыщенная концертная программа, в том числе с участием бардов из Мурманска, Москвы, Красноярского края, Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре.
Так, в этом году официальными гостями фестиваля станут исполнительница песен, актриса озвучания Лариса Брохман и музыкант Николай Гринько.
Традиционно в рамках фестиваля состоится конкурс в 2-х возрастных категориях: «Дети» (участники до 16 лет) и «Основная» (участники старше 16 лет). Заявки на участие можно подать как заранее по электронной почте [email protected], так и во время самого мероприятия.
Подробнее с условиями участия и Положением о фестивале авторской песни можно ознакомится в телеграм-канале «АПОстров». Там же размещена вся необходимая информация о программе мероприятия.
Напомним, фестиваль проводится в формате кемпинга, поэтому участники должны иметь при себе все необходимое для проживания в походных условиях.
Телефоны для справок: 472-772, 8 (963) 289-27-72, 8 (962) 581-87-18.
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