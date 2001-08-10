Южносахалинцев приглашают на Х фестиваль авторской песни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытый городской фестиваль «АПОстров» с 2 по 4 августа вновь соберет поклонников авторской песни на поляне в с. Старорусском, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Творческое объединение «АПОстров» при поддержке департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска и городского Дома культуры «Родина» приглашают авторов-исполнителей, творческие коллективы, поэтов и поэтические объединения, а также всех желающих на 10-й, юбилейный, фестиваль. Участников и гостей мероприятия ждет насыщенная концертная программа, в том числе с участием бардов из Мурманска, Москвы, Красноярского края, Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре.

Так, в этом году официальными гостями фестиваля станут исполнительница песен, актриса озвучания Лариса Брохман и музыкант Николай Гринько.

Традиционно в рамках фестиваля состоится конкурс в 2-х возрастных категориях: «Дети» (участники до 16 лет) и «Основная» (участники старше 16 лет). Заявки на участие можно подать как заранее по электронной почте [email protected], так и во время самого мероприятия.

Подробнее с условиями участия и Положением о фестивале авторской песни можно ознакомится в телеграм-канале «АПОстров». Там же размещена вся необходимая информация о программе мероприятия.

Напомним, фестиваль проводится в формате кемпинга, поэтому участники должны иметь при себе все необходимое для проживания в походных условиях.

Телефоны для справок: 472-772, 8 (963) 289-27-72, 8 (962) 581-87-18.