Выставка "Люди одного очага" открывается в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка «Люди одного очага. Образ семьи народов Евразии по материалам Российского этнографического музея» начинает работу в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 23 июля. Она рассказывает о тех незыблемых правилах, на которых всегда держались семейные традиции и устои, рассказали ТИА "Острова" в ФГБУК "Российский этнографический музей".
Слово «семья» звучит по-разному у народов Евразии, но, известное каждому человеку с детства, оно объединяет всех: православных, мусульман, буддистов, шаманистов и атеистов, составляя основу их взаимопонимания и сотрудничества на протяжении столетий. Понятие «семья» в традиционном обществе народов Евразии было намного шире современного и была устойчиво связана с представлением о доме как родовом гнезде, объединившем судьбы и уклад жизни 3-4 поколений в пространстве жилища, двора, деревни, аула, стойбища.
Институт семьи был основан на схожих принципах. Среди них наиболее важными были принадлежность к определенному роду (фамилии), рождение семьи через сватовство, разделение труда. Основой взаимоотношений в семье были уважение, взаимопомощь, авторитет старших, уважение добросовестного труда, который был гарантией благополучия семейной жизни.
Выставка по материалам Российского этнографического музея с использованием предметов Сахалинского областного краеведческого музея приглашает в путешествие по различным регионам и странам Шанхайской организации сотрудничества.
Место проведения: Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104. Начало 23 июля в 16:00.
Вход на открытие свободный.
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