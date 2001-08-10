Сахалинская библиотека и движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча прошла 15 июля в главной библиотеке островного региона. Предметом договора стало формирование у населения экологопатриотического мышления через любовь к Родине и ответственное отношение к природе, путем просветительской деятельности и экологического воспитания. Подписи под документом поставили директор СахОУНБ Валентина Малышева и председатель Сахалинского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Андрей Витулин, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Объединение творческих и интеллектуальных усилий поможет повысить культурный уровень и расширить компетенции работников образования и культуры, а также улучшить осведомленность экологического сообщества. Это также способствует повышению культурного уровня населения в целом.

Для достижения этих целей стороны буду осуществлять сотрудничество по следующим направлениям: разработка и реализация совместных проектов, включая культурно-просветительские мероприятия по экологическому просвещению, развитию туризма, краеведения и фотоискусства, повышение эффективности использования объектов социально-культурного назначения, информационно-библиотечное обслуживание, а также предоставление доступа к фондам библиотеки и информационным электронным ресурсам СахОУНБ.

В завершение встречи Андрей Витулин отметил, что подобные соглашения уже подписаны со многими островными учреждениями, что дает возможность совместными усилиями сохранять уникальную природу Сахалинской области.