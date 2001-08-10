Сахалинцев приглашают окунуться в мир творчества и наследия Антона Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция, приуроченная ко Дню памяти великого русского писателя, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 15 июля. Начало в 12.00.На мероприятии вспомнят интересные факты из биографии А.П. Чехова, его крылатые выражения, поговорят о его влиянии на историю Сахалина и культурное наследие России, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Также гости познакомятся с коллекцией даров, связанных с именем великого русского писателя. Прозвучат чеховские рассказы и романсы в исполнении специалистов СахОУНБ. Акция пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.Дополнительная информация по телефону: +7(4242) 45-25-46.