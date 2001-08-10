Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО, посетил экспозицию «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться» в историческом парке «Россия - Моя история». На мероприятии федеральный гость познакомился с историей освоения острова, культурой и его традициями, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На выставке представлены страницы истории, интересные факты 18-ти муниципальных образований островного региона. Каждый район дал возможность познакомиться со своими характерными особенностями. На этой неделе гости музея могли посетить площадку Смирныховского района и узнать о его истории, о том, как сейчас развивается муниципалитет, а также послушать его гимн. Григорий Куранов отметил, что такие выставки позволяют людям гордиться собой и своей малой Родиной.

- Одна из основных задач государства - это воспитание. Воспитание своих граждан. Выставка дает такую возможность с точки зрения воспитания, это очень сильно, это очень значимо и это очень правильно. И такая подача может применяться не только к Сахалину, но к каждому району. То, что на сегодняшний день совершенно нужно. И если говорить про округа, это одна из лучших и наиболее осмысленных выставок с четкой системной целью полагания, - отметил Григорий Куранов.

Всего в состав выставки входят 14 информационных блоков, где посетители музея узнают о отраслях, которые развиваются на островах: рыболовная, нефтяная, энергетическая и угольная промышленности, строительная, торговая, сельскохозяйственная, образовательная, туристическая, спортивная, культурная, транспортная и социальная поддержка, здравоохранение.

Экспозиция создана для широкой аудитории и собрала в себя множество различных интересных экспонатов: музейные предметы, гидрофизические станции, макеты платформы «Моликпак», буровых установок «Ястреб» и «Беркут», театральные награды.

Напомним, выставка «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться» посвящена истории освоения острова, его значимым проектам, развитию разных отраслевых направлений, культурной жизни и традициям народов региона. Реализацию проекта поддержал губернатор Валерий Лимаренко совместно с правительством Сахалинской области и региональным министерством культуры и архивного дела. Экспозиция будет действовать до середины сентября.