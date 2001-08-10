Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Х юбилейный фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» пройдёт на территории аэродрома Пушистый с 19 по 21 июля. Организаторы крупнейшего мероприятия раскрыли имена всех музыкальных хедлайнеров, которые выйдут на сцену, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Для сахалинцев и гостей острова выступят «Пилот», Radio Tapok, Игорь Растеряев, «Ва-Банкъ», «Чичерина», «АнимациЯ», «Сурганова и оркестр», Николай Анисимов, SAHALIN, а также Максим Заяц и группа «Нетанцы».

Группа «Пилот» основана в 1997 году. Коллектив практически сразу начал выступать на различных рок-фестивалях «Песни конца ХХ века», «Балтийский берег», «Рок против наркотиков» и других. В 2003 году музыканты стали лауреатами премии «Побороll» в номинации «Группа года: выбор слушателей». Выпустили четырнадцать студийных и два концертных музыкальных альбомов. Самые известные хиты команды «Сибирь», «Рок», «Шнурок».

Radio Tapok – именно под таким творческим псевдонимом выступает музыкант- мультиинструменталист Олег Абрамов. Он создает эквиритмичные переводы известных музыкальных произведений. С 2022 года начал выпускать свои собственные альбомы, в которых воспеваются исторические события.

Игорь Растеряев прорвался к широкому кругу слушателей в 2010 году, когда завирусилась его песня «Комбайнёры». Свой дебютный альбом «Русская дорога» Игорь презентовал слушателям в 2011-м. В том же году он выступил на главной сцене рок-фестиваля «Нашествие». Выпустил восемь музыкальных альбомов.

Одной из старейших рок-групп, которая выступит на сцене «Крыльев Сахалина», станет «Ва-Банкъ». Коллектив был основан в 1986 году Александром Скляром. За это время музыканты объездили всю Россию и Европу, а также выпустили двадцать альбомов.

Певица Юлия Чичерина известна широкому кругу музыкальных слушателей. В 1997 году создала свой коллектив «Чичерина». Группа выступала на многих рок-фестивалях, а широкую известность им принесли песни «Ту-лу-ла» и «Жара». В 2022 году певице было присвоено звание Заслуженного артиста РФ.

Уже в третий раз зрителей «Крыльев Сахалина» своим творчеством порадует группа «АнимациЯ». Ранее команда выступала на фестивале в 2015 и 2023 годах. Группа основана в 2000 году Константином Кулясовым и по сей день является постоянным участником рок-фестивалей. Максимальную популярность «Анимации» принесли песни «Спички», «Родина», «Журавли» и «Воздух».

На прошлом фестивале «Крылья Сахалина» большой фурор произвела «Сурганова и оркестр». И вновь они станут одним из хедлайнеров юбилейных «Крыльев». Группа была создана бывшей участницей «Ночных снайперов» Светланой Сургановой в 2003 году. За 21 год музыканты успели завоевать сердца слушателей своими выступлениями от Калининграда до Дальнего Востока. Основной репертуар группы составляют песни, написанные их лидером. Однако также в их исполнении можно услышать композиции на стихи классических поэтов, таких как Иосиф Бродский, Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Осип Мандельштам и других. Самые известные произведения группы – «Мураками», «Весна», «Корабли», «Апрельская».

В третий раз на сахалинскую фестивальную сцену выйдет белорусский музыкант Николай Анисимов. Он является автором и исполнителем песен, связанных с авиацией. С 2004 годы выпустил пять музыкальных альбомов. Он также работает комментатором и телеведущим. Несколько лет комментировал авиапрограмму «Крыльев Сахалина». Неофициально Николая называют «голосом пилотажных групп России». На многих авиашоу он озвучивал такие команды высшего пилотажа, как «Русские Витязи», «Стрижи», «Русь» и «Беркуты».

Второй год подряд островных любителей музыки порадуют своими проникновенными композициями группа Sahalin. Островитянам уже запали в душу такие песни новосибирских музыкантов, как «Давай улетим на Сахалин», «Буревестник», «Падаем» и «Маме позвони».

Еще одним хедлайнером фестиваля авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» станут Максим Заяц и группа «Нетанцы». Эта молодая команда, основанная в 2020 году, успела стать лауреатом в номинации «Лучшая авторская песня» премии World Fashion Magazine Awards. Известность музыкальному коллективу принесли песни «Чужая жизни», «Наш концерт» и «Супергеройская».