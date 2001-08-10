В Южно-Сахалинске открывается выставка "Коктейль с морем"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Музей книги Чехова приглашает на выставку «Коктейль с морем» (0+), которая открывается в галерее «Город художников». В экспозиции представлены работы двух сахалинских художниц, Ольги Нигулимовой и Виктории Ведьмаковой. Авторы работают в совершенно разных стилях и техниках, но объединяет их одно – любовь к морю во всех его проявлениях, рассказали ТИА "Острова" в музее.
На выставке представлены более 40 работ, которые были созданы авторами совсем недавно – с 2021 по 2024 год, и большую часть из них можно увидеть впервые. Это и романтичные акварельные пейзажи Ольги Нигулимовой, изображающие море в разных настроениях, и обитатели подводных глубин, воплощённые Викторией Ведьмаковой в необычной технике, с «живой» фактурой и объёмом, которые вызывают самые яркие ассоциации с островными богатствами! Всё это перемешивается в необычный коктейль из красок, вкусов и эмоций, который подарит не только новые впечатления от творческого знакомства с художниками, но и настоящее летнее настроение!
Открытие выставки «Коктейль с морем» состоится 20 июня в 17:00 в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 2-й этаж). Экспозиция будет работать до 23 июля.
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