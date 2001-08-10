Тихоокеанское
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16:26, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В сахалинской библиотеке прошла интерактивная акция

В сахалинской библиотеке прошла интерактивная акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическое занятие прошло в главной библиотеке островного региона 14 мая.  Мероприятие стало частью культурно-просветительной программы «Русская традиционная художественная культура», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участники встречи – воспитанники Центра содействия семейному устройству «Звездный» – ознакомились с литературой, рассказывающей об изображениях птиц в русской народной вышивке, глиняной игрушке, деревянной посуде и художественных произведениях из металла. Ребятам показали дымковскую, каргопольскую и петровскую глиняные игрушки, деревянный ковш и ткань с набивным рисунком. Кроме того, гости увидели щепную птицу – резное деревянное изделие с изящными крыльями, покрытыми тонкими волнистыми перьями. Эти птицы так называются, потому что их оперение и хвост сделаны из расщеплённой сосны. Согласно поверьям, щепные птицы приносят удачу и благополучие.

Завершилась встреча мастер-классом, на котором дети освоили процесс создания тряпичной птички – варианта традиционной русской нешитьевой игрушки.

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