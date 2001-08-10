Выставка об исследователе Дальнего Востока Николае Гродекове открывается в музее книги Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка «Генеральный вклад: Николай Гродеков на Дальнем Востоке», посвящённая Приамурскому генерал-губернатору, открывается в музее книги Чехова при поддержке островного министерства культуры и архивного дела. Политик, деятель культуры прослужил в регионе около 8 лет, с 1893 по 1902 год, и за это время зарекомендовал себя не только как честный и грамотный управленец, но и как увлечённый исследователь Дальнего Востока, расссказали ТИА "Острова" в музее.
Занимаясь самообразованием, Николай Гродеков изучал обычаи и нравы местного населения, совершал этнографические исследования, принимал меры по улучшению качества жизни коренного населения. Его стараниями в Хабаровске был образован Приамурский отдел Императорского русского географического общества и открыта публичная библиотека. Сложно переоценить и вклад Н. И. Гродекова в формирование музейных коллекций на Дальнем Востоке. Им был устроен музей с богатейшими коллекциями по археологии, этнографии и фауне края. Сегодня его имя увековечено в названиях не только нескольких населённых пунктов, но и Хабаровского краевого музея.
Известен Н. И. Гродеков и своей деятельностью на Сахалине, куда он отправился с ревизией в 1894 году ещё будучи генерал-лейтенантом. Современники вспоминают, что он хотел узнать всю изнанку каторжной жизни — не той, что была отражена в канцелярских бумагах, а в действительности, и лично принимал всех, кто желал с ним встретиться. Именно он подготовил подробный отчёт о бытовых и трудовых условиях на каторге, облегчил многие правила ссылки, подготовил материал о резонансном деле, где имели место злоупотребления надзирателя относительно ссыльнокаторжных.
На выставке будут представлены материалы из фондов Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова и музея книги Чехова о деятельности генерал-губернатора на Дальнем Востоке, фотографии, а также предметы, которые он передал в дар музею Хабаровска – всё то, что позволит оценить генеральный вклад великого человека в освоение и обустройство дальневосточного края России.
Открытие выставки «Генеральный вклад: Николай Гродеков на Дальнем Востоке» состоится 16 мая в 16:00.
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