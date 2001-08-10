Директору Чехов-центра Татьяне Корнеевой и артисту Леониду Всеволодскому вручили почетные звания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почетных званий удостоены сотрудники Чехов-центра: нагрудные знаки и удостоверения на заседании правительства вручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Звание «Заслуженный работник культуры» присуждено директору театра Татьяне Корнеевой, а Заслуженным артистом Сахалинской области стал Леонид Всеволодский, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

Леонид Всеволодский попал в труппу Чехов-центра сразу после окончания Сахалинского театрального колледжа в 2001 году. Он настоящий профессионал, мастер своего дела. Его талант и харизма нашли отражение в более шести десятков ролей. С годами в палитре актера появилось все больше характерных красок. Зритель не устает удивляться разноплановости артиста, способного расти и меняться, с возрастом органично набирая силу. С каждым годом множится талант Леонида и как вокалиста. Много часов отдает он занятию вокалом. Обладая прекрасным тенором, актер принимал активное участие в музыкальных постановках театра, а также в творческой деятельности камерного ансамбля «Дивертисмент» в качестве солиста. А вокальный дуэт Леонида Всеволодского и Елены Денисовой знают и любят многие сахалинцы. Леонид имеет многочисленные премии, грамоты и благодарственные письма от руководства Чехов-центра. За профессиональные заслуги отмечен в 2011 году благодарственным письмом островного минкульта, а в 2012 награжден Почетной грамотой министерства культуры Сахалинской области и Премией губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства. В 2020 году за многолетний труд и личный вклад в развитие драматического искусства Сахалинской области получил благодарственное письмо министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Татьяна Корнеева окончила Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск) по специальности «Юриспруденция», неоднократно проходила обучение по повышению квалификации как театральный менеджер. Она начинала свой трудовой путь в театре в сентябре 1995 года с должности помощника режиссера. Ее профессиональный путь всегда, так или иначе, был связан со сферой культуры. С 2002 по 2011 год она работала на руководящих должностях в ДК «Родник» и Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. А в 2011 году вернулась в театр, куда ее пригласили на должность заведующего отделом по организации зрелищных программ. Хорошо зарекомендовав себя руководителем отдела, в 2012 году она была назначена на должность заместителя директора Чехов-центра, а с 2018 года заняла должность директора Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова. В 2020 году стала первым заместителем председателя Сахалинского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.

Став руководителем Чехов-центра, Татьяна Корнеева взяла новый курс по развитию и становлению театрального искусства на Сахалине. Она настоящий лидер, который ведет за собой театр, развивая его, пробуя новые жанры, новые формы, новых авторов. Оставаясь верными традициям классических постановок, в репертуаре Чехов-центра всегда находится место эксперименту. Благодаря грамотной репертуарной политике, сахалинцы увидели новые для себя жанры – пластические постановки, мюзиклы, иммерсивные спектакли, оперетту. Одним из знаковых достижений Татьяны Корнеевой в должности руководителя театра – открытие здания Новой сцены Чехов-центра. В кратчайшие сроки здание бывшего кинотеатра «Комсомолец» было переоборудовано в современную сценическую площадку, которая сегодня востребована сахалинцами.

Сегодня широко развивается проектная деятельность. Трижды Чехов-центр выигрывал грант программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, главная цель которого оказание содействия театрам ДВФО и поддержка молодых талантливых режиссёров. Постановки, реализованные на средства гранта, «Экстремалы» Петра Шерешевского и «Записки сумасшедшего» Романа Кочержевского номинированы на высшую театральную премию «Золотая Маска». Именно под руководством Татьяны Корнеевой впервые за всю историю островной театр стал номинантом и лауреатом высшей театральной премии России «Золотая маска», а фестиваль «Сахалинская рампа» приобрел статус международного (в фестивале 2019 года приняли участие представители 5 стран мира). В июне зрителей Сахалинской области ждет грандиозный проект под патронатом губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко – Фестиваль театров Дальнего Востока.