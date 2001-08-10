Насыщенная культурная программа ждет районы Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ближайшее время будет утвержден план гастролей и выездных мероприятий ведущих островных учреждений культуры на 2024 год. Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул: спектакли, концерты, выставки должны радовать жителей не только Южно-Сахалинска, но и каждого района Сахалина и Курил.

Уже с начала года в муниципальных образованиях состоялось немало культурных событий. Выставку «Родился в Таганроге», посвященную Антону Павловичу Чехову, за две недели увидели пять сотен невельчан. Спектакль «Вишневый сад» с успехом прошел в Поронайске. В зал на 280 посадочных мест были раскуплены все билеты. Фотовыставка «Сахалин Алексея Ходюкова» путешествует по районам. На прошедшей неделе с фотоработами познакомились 320 тымовчан.

– Все выезды и гастроли востребованы у людей в муниципальных образованиях, – отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. – К примеру, выставка «Сахалин – Донбасс», которой мы очень гордимся. Несколько тысяч жителей разных уголков островного региона уже увидели ее.

Один из самых частых запросов – гастроли воспитанников музыкальной академии Ларисы Долиной. Выездная программа по районам стартует в конце марта. Это будут как целые концерты талантливых сахалинских авторов и исполнителей, так отдельные номера на праздничных мероприятиях.

– Сейчас нужно утвердить афишу на год. И составляя культурную программу, необходимо отталкиваться от желаний людей в районах. Если жители просят больше спектаклей, концертов, выставок, то расширяйте план, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Афиша для Южно-Сахалинска на этот год сделана очень богато. Каждая неделя отмечена яркими событиями. Нужно, чтобы и у жителей в районах, которые не могут часто бывать в областном центре, была насыщенная и разнообразная культурная жизнь.

Чтобы как можно больше людей могли приобщиться к театральному искусству, некоторые спектакли Чехов-центра переведены на гастрольный формат. Среди них – комедия положений «Чужой ребенок». Накануне с успехом прошли гастроли в Углегорске. Также по районам прокатится детский спектакль «У ковчега в восемь». А в апреле планируется выезд Сахалинского театра кукол в Аниву.

Сахалинцев ждут также выездные постановки театра танца «Диалог». Жители районов увидят спектакль «Вера» по воспоминаниям жены композитора Микаэла Таривердиева. Запланированы и гастроли вокального дуэта «Вишня», камерного хора «Голоса», народного ансамбля «Ковёр-Бэнд».