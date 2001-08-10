На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый городской туристический форум «Южно-Сахалинск – маршрут построен!» стал большой дискуссионной площадкой профессионалов сферы туризма, бизнес-сообщества, молодежи. Участие в нем принимают представители практически всех муниципальных образований островного региона, а также эксперты из Москвы, Иркутска, Красноярска, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Гродно и других городов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Вчера состоялся интересный разговор между муниципалитетами и региональным министерством туризма. Подняли много важных вопросов, в том числе, касающихся законодательства. Оказывается деловой туризм тоже интересует очень многих. Прекрасно показали себя студенты, будущие профессии которых будут связаны с туристической сферой. Они представили очень хорошие аналитические материалы, мы много отметили для своей работы. Сегодня поговорим о том, какие виды туризма уже развиты на территории городского округа, какие заявлены в перспективе. Это хороший импульс для дальнейшей работы в этом направлении, - рассказала директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова.
Программа второго дня форума оказалась не менее насыщенной и была посвящена приоритетным направлениям в сфере туризма, которые могут быть особенно актуальны для Сахалина. Эксперты поделились опытом и наработками в своих областях. Подробнее обсудили различные ответвления туризма, которые могут быть успешно реализованы на территории городского округа.
- Полезный, насыщенный форум. Чувствуется атмосфера партнерства, активности, желания создавать для людей новые туристические продукты, сервисы, совершенствовать подходы. Приятно видеть, как молодые люди, студенты, вовлечены в работу по формированию сообществ по созданию нового всесезонного турпродукта. Туристический потенциал Сахалина огромный. Нужно знать свои сильные стороны, показывать именно свои специалитеты, правильно представлять свое легендирование и тогда станет очевидно, в каком направлении двигаться для того, чтобы увеличить туристический поток, сделать город еще более интересным для гостей, - отметила заместитель Президента Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (г. Москва), руководитель Проектного офиса по развитию внутреннего туризма «Мастерская гостеприимства», победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Юлия Железняк.
Так, участники форума рассказали об особенностях и преимуществах развития промышленного туризма, гастрономического, спортивного, оздоровительного, медицинского, научно-популярного, генеалогического, культурного, экологического туризма и т.д.
Как отметила один из спикеров - первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталья Пахолкова, знаково, что Южно-Сахалинск стал инициатором первого муниципального туристического форума. Все путешествия по островам области начинаются именно здесь.
- Сегодня в Южно-Сахалинске есть все для комфортного пребывания туристов. Мы часто получаем от гостей обратную связь, что город не только чистый, уютный, но и современный, а также сочетает разнообразие концепций для города с таким относительно небольшим населением. Здесь есть все для качественного отдыха: начиная от заведений общественного питания, заканчивая спортивными объектами, - подчеркнула Наталья Пахолкова.
Своим мнением поделился и заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Антон Мещерягин, который выступал в качаете спикера по медицинскому направлению. Он отметил, что на Сахалине все виды туризма объединены в кластерную систему и активно взаимодействуют между собой. И оздоровительный фактор здесь тоже очень важен, чтобы турист возвращался домой не только с приятными впечатлениями, но и полным сил, восстановившись как физически, так и ментально.
Напомним, первый городской туристический форум «Южно-Сахалинск – маршрут построен!» проходит в областной столице с 29 февраля по 3 марта. С подробной программой можно ознакомиться на сайте департамента культуры города https://culture.yuzhno-sakh.ru/node/18871.
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