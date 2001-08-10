Сахалинцев приглашают на выставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспозиция открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 февраля. Она состоит из шести разделов и включает в себя монографии, учебники, справочные издания по праву, истории, педагогике, психологии, медицине, искусству, художественную литературу, статьи из периодических изданий, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В разделе «Государство и семья» представлены последние издания «Конституции Российской Федерации», «Семейного кодекса Российской Федерации», выдержки из нормативных документов, посвященных государственной поддержке семьи, литература о защите прав детей и статьи из журналов «Пенсия» и «Российская Федерация сегодня». Книга Надежды Тарусиной и Ольги Сочневой «Права детей» подробно разбирает правовые аспекты статуса ребенка в России. Авторы фокусируются на проблеме ребенка как независимого участника семейных, образовательных и медицинских отношений. Светлана Доржиева в монографии «Приемная семья: прошлое, настоящее, будущее» рассматривает приёмную семью, как форму устройства детей-сирот в России.

Раздел «Семейные традиции народов России» знакомит с книгами о семейных традициях русских, башкир, якутов, дагестанцев, карелов, бурятов, татар и других народов нашей многонациональной страны.

Памятник русской письменности 16 века «Домострой. Древнерусская энциклопедия семейной жизни» представляет собой уникальный сборник житейских заветов, направленных на укрепление семьи, здоровья, поддержания изобилия в доме.

Материалы, представленные в разделе «СахОУНБ – территория семейного досуга», рассказывают о проектах библиотеки, ориентированных на продвижение семейных ценностей и организацию досуга для семей.

В разделе «Секреты семейного счастья» представлены работы известных педагогов, таких как Сухомлинский, Корчак и Монтессори. Эти работы посвящены темам предотвращения семейных кризисов, решения семейных конфликтов, роли отца в воспитании и счастливым родителям, живущим в гармонии со своими детьми.

Раздел «Читаем всей семьей» содержит произведения классической русской литературы, интересные как детям, так и родителям.

Раздел «Образ семьи в изобразительном искусстве» содержит альбомы с произведениями выдающихся русских художников, таких как Борис Кустодиев, Кузьма Петров-Водкин и Василий Тропинин, Алексей и Сергей Ткачёвы. Эти художники часто обращались к теме семьи и материнства в своем творчестве.

Выставка расположена в фойе первого этажа СахОУНБ и будет работать до 11 апреля. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-27.